Nach Mordversuch wird gegen die Witwe ermittelt

Rückblick zum 20. Mai: Der 48-Jährige stand in einem Zwischengeschoß am Balkongeländer des gemeinsamen Hauses in Ansfelden, als ihm der Schwiegervater vom Balkon der nächsthöheren Etage ein zwei Kilogramm schweres Waagengewicht auf den Kopf warf. Anschließend lief dieser nach unten zu Schwiegersohn und Tochter und attackierte und verletzte sie mit zwei Messern.