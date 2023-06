Höheres Unfallrisiko in beliebten Urlaubsländern

Mit Blick auf die bevorstehende Urlaubssaison und die häufigen Autoreisen ins Ausland hat der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) das Unfallrisiko in beliebten Reisezielen untersucht. Dabei stellte sich heraus, dass in Ländern wie Italien, Kroatien, Griechenland sowie den Nachbarländern Ungarn, Tschechien und der Slowakei das Unfallrisiko höher ist als in Österreich. Im Gegensatz dazu sind die Straßen in Skandinavien sicherer. Was viele vergessen: In mehreren EU-Ländern ist das Tempolimit auf Landstraßen niedriger ist als in Österreich.