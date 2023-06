Wetterdaten kommen jetzt direkt aus der Stadt

Sie thronen in luftigen 36 Metern Höhe und geben ein realistisches Bild von urbanen Bedingungen ab: die modernen Geräte der neuen Wettermessstation bei der Grazer Berufsfeuerwehr am Lendplatz. Das neue System ist sprichwörtlich über sich hinausgewachsen, am Montag wurde der Standort im innerstädtischen Bereich von Vizebürgermeisterin Judith Schwentner, Branddirektor Klaus Baumgartner und Alexander Podesser von Geosphere und dem städtischen KIS-Team (Klimainformationssystem) eröffnet. Gestern stammten die Temperaturmeldungen von Geosphere erstmals mitten aus der belebten Innenstadt.