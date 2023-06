Meloni kommt auf Kanzler-Einladung in die Wachau

Nehammer erklärte zum demnächst anstehenden Besuch in einem Statement gegenüber krone.at: „Österreich und Italien verbindet eine starke Allianz, wenn es um den Kampf gegen illegale Migration geht. Auch mit Bulgarien wurde in den letzten Monaten die Zusammenarbeit in diesem Bereich deutlich verstärkt. Das Asylsystem in Europa ist gescheitert, deshalb fordern wir gemeinsam eine Reform des Systems insbesondere, was den Außengrenzschutz und die Zusammenarbeit mit Drittländern betrifft.“