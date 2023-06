Nehammer: Weitere Forderung Österreichs umgesetzt

Nach jahrelangem Ringen haben sich die EU-Staaten am Donnerstag auf eine Verschärfung der EU-Asylregeln verständigt (siehe Video oben). „Die verpflichtenden Verfahren an der Außengrenze sind ein erster wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Damit wird eine Forderung Österreichs umgesetzt, für die wir auf allen Ebenen gekämpft haben“, betonte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Freitag.