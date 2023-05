Nehammer bei Blitz und Donner in Rom

„So wie es bisher war, geht es nicht weiter. Das Asylsystem in Europa ist gescheitert“, sagte Nehammer. Österreich als Binnenland und Italien als Ankunftsland gehören zu den am meisten von illegaler Migration belasteten Ländern in Europa. Meloni sprach davon, dass sie und Nehammer „auf der gleichen Wellenlänge seien und die gleichen Visionen“ hätten. Konkret fordern beide konsequente Rückführungen, Asylanträge in Drittstaaten und einen robusten Außengrenzschutz.