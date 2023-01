Kanzler & Minister: Heikler Besuch im armen Osten

Systemversagen und Reformforderung

Österreich sieht die Dinge etwas anders und hat Anfang Jänner in Brüssel gemeinsam mit den Niederlanden den Beitritt Bulgariens und Rumäniens in den Schengenraum blockiert. Vor allem die ÖVP vertritt die Meinung, dass das System Schengen angesichts von 100.000 Asylanträgen 2022 nicht funktioniert, und fordert Reformen. Es brauche „technische wie rechtliche Änderungen“, sagen Bundeskanzler Karl Nehammer und Innenminister Gerhard Karner. Sie fordern einen effektiven Grenzschutz, rasche Rückführungen von jenen, die keine Chance auf ein Bleiberecht haben und Asyl-Verfahren in Drittstaaten. Nehammer und Karner besichtigten auf Einladung des bulgarischen Präsidenten Rumen Radev den Grenzzaun.