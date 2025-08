Selbst Inder staunen über Bahn-Chaos in Salzburg

Menschenmassen, die sich aus dem Salzburger Hauptbahnhof in Richtung Südtirolerplatz drängeln, fallen beim „Krone“-Lokalaugenschein sofort auf. Familien mit Koffern in den Händen, Touristen und eine Handvoll Mitarbeiter, die versuchen, etwa 800 Menschen zu den Bussen des Schienenersatzverkehrs am Bahnhofsvorplatz zu lenken.