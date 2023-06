Zwei Drittel wollen nichts für Retouren bezahlen

Laut JKU-Umfrage sind 68 Prozent der Online-Shopper nicht bereit, Rücksendegebühren zu bezahlen. Mehr als die Hälfte würde bei einem Ende von Gratis-Retouren die Online-Ausgaben reduzieren. „Verpflichtende Rücksendegebühren für alle Online-Shops könnten in einer ersten ‘Schockwelle‘ zu einer Reduktion der Online-Ausgaben um zehn Prozent führen“, so die Experten vom JKU am Montag.