Meryl Streep erhielt die Goldene Ehrenpalme

Klum in Rot am roten Teppich

Die französische Musikerin Zaho de Sagazan sang für die sichtlich gerührte „Barbie“-Regisseurin ein Cover des David-Bowie-Songs „Modern Love“ auf der Bühne – eine Hommage an den Film „Frances Ha“, in dem Gerwig mitspielt und für den sie auch das Drehbuch mit verfasste. Darin kommt das Lied an prominenter Stelle vor.