Stolpert Joe Biden über Trumps alte Beschlüsse?

Während die Hubschrauber über dem Grenzgebiet zwischen der USA und Mexiko kreisen, Soldaten die Waffe im Anschlag haben und Spürhunde die Nase rümpfen, versuchen täglich rund 6000 Personen, illegal aus Mexiko in die USA einzureisen. Menschliche wie humanitäre Katastrophen stehen an der Tagesordnung. Kaum jemand kommt unbemerkt ins Land, einige lassen sogar bei der Flucht in eine „bessere Welt“ ihr Leben. Von den 615 registrierten Todesfällen im Jahr 2023 ertranken 157, 142 hatten nicht genug Nahrung oder Flüssigkeit bei sich.