Toto Wolff: „Darauf bin ich wirklich stolz“

In dieser Saison startet Antonelli in der Formel 2 für Prema, wo auch schon Charles Leclerc, Oscar Piastri oder Mick Schumacher ihr Talent bewiesen haben. „Es ist ein großer und schwieriger Schritt. Ich weiß aber, dass ich es gut machen kann“, sagte er der „Gazzetta dello Sport“ einmal. „Ich werde versuchen, das zu tun, was ich immer getan habe: hart zu arbeiten und zu lernen.“ Beim Rennen Ende März in Melbourne verpasste Antonelli als Vierter knapp das Podium, es war seine bisher beste Platzierung in der höchsten Nachwuchsklasse.