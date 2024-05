40 Mio.! Alonso verliert ersten Leistungsträger

Topklubs am Niederländer dran

Dank einer Ausstiegsklausel von 40 Millionen Euro wird ihm das auch recht leicht gemacht. Interessenten gibt es genug. Frimpong, der auf der rechten Außenbahn sowohl offensiv als auch defensiv spielen kann, wird mit zahlreichen Topklubs aus England und Spanien in Verbindung gebracht. Real Madrid, Manchester City, Arsenal, Manchester United - der 23-Jährige kann sich den Verein quasi aussuchen. Hat er sich auch verdient mit seinen Leistungen. Frimpong spielt derzeit die beste Saison seiner Karriere. In 44 Pflichtspielen erzielte er 14 Tore und bereitete zwölf weitere vor. Auch der FC Bayern ist an dem niederländischen Nationalspieler dran, will sich aber zunächst auf die Trainersuche konzentrieren. Erst dann wird man sehen, welche Spielertypen der neue Coach braucht.