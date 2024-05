Jeder Dritte hatte heuer schon einen Sonnenbrand

Haushalt gibt im Schnitt 22 Euro für Sonnenpflege aus

35,1 Prozent der Befragten kaufen vor jeder Sommersaison neue Produkte. Knapp zwei Drittel (64,9 Prozent) verwenden sie hingegen, bis sie aufgebraucht sind. „Auf jedem Sonnenschutzprodukt gibt es ein kleines Symbol mit einem geöffneten Tiegel, auf dem die Haltbarkeit nach dem ersten Öffnen in Monaten angegeben ist“, sagte Schneider und empfiehlt, sich an diese Angaben zu halten. Laut dem Consumer Panel Austria GfK haben die heimischen Haushalte von Anfang April 2023 bis Ende März 2024 durchschnittlich zweimal pro Jahr ein Sonnenpflegeprodukt gekauft und dafür in einem Jahr etwa 22 Euro ausgegeben.