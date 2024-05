MedUni Serpents rütteln am Machtgefüge der ACSL

Darüber hinaus haben sie mit Linebacker Martin Stockinger den aktuell wahrscheinlich besten Spieler der ACSL in ihren Reihen. Er hält bei vier Interceptions in der laufenden Saison und führt darüber hinaus die Liga in der Kategorie Tackles an. Damit hat Stockinger gute Chancen am Ende der Saison zum MVP, also zum wertvollsten Spieler, gewählt zu werden. Er wäre damit der erste Defense-Spieler in der Geschichte der ACSL dem diese Auszeichnung zu teil werden würde. Für ihn selbst ist das allerdings nur Nebensache: „Natürlich freue ich mich über so eine individuelle Auszeichnung, falls es am Ende klappen sollte, aber es ist für mich nur die kleinere Sache. Primär geht es darum als Team den Titel zu gewinnen“. Für Stockinger wäre es die erste ACSL-Championship seiner Karriere, für die Emperors die dritte in Folge.