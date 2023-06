Drohnenangriffe auf Südukraine und die Krim

Die Flugabwehr in der Ukraine konnte bei dem neuen Luftangriff die meisten Objekte abschießen, einschließlich 20 Drohnen, teilte die ukrainische Luftstreitkräfte in Kiew mit. Allein in Odessa am Schwarzen Meer wurden 13 Drohnen zerstört. In der Stadt Krywyj Rih wurde ein 38-jähriger Mann verletzt. Die Stadt war bereits in der Vergangenheit Ziel russischer Angriffe, bei einem Angriff am Dienstag kamen dort 12 Menschen ums Leben.