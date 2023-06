Selenskyj: „Harter Kampf, aber Sieg wird kommen!“

NATO-Chef: „Ukrainische Offensive noch in Anfangstagen“

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hofft unterdessen darauf, dass die laufende ukrainische Gegenoffensive Russland an den Verhandlungstisch zwingen wird. „Je mehr Land die Ukrainer gewinnen, desto wahrscheinlicher ist es, dass Putin verstehen wird, dass er sich an den Verhandlungstisch setzen muss“, sagte Stoltenberg dem TV-Sender CNN am Dienstag. Die ukrainische Offensive befinde sich aber noch in ihren „Anfangstagen“ und sei „schwierig“.