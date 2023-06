Russen feiern Zerstörung westlicher Superwaffen

Angriff mit Drohne und Artillerie

Auf den am Mittwoch veröffentlichten Aufnahmen ist der von der Drohne getroffene Radar zu sehen. Während sich die Besatzung versucht, in Sicherheit zu bringen, decken die russischen Truppen das Gebiet mit Artilleriefeuer ein. Das Video wurde unabhängig verifiziert und entstand etwa 40 Kilometer nordöstlich der Stadt Cherson in der Oblast Mykolajiw. Wie stark das Flugabwehrsystem bei dem Angriff tatsächlich beschädigt wurde, ist unklar.