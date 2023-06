„Die Traun, die Seen - das alles ist Heimat“

Sie leben aktuell in München. Aber haben Sie hier im Salzkammergut noch einen Lieblingsplatz?

Viele! Ich liebe die Gmundner Traun, weil ich Fliegenfischer bin. Ich mag die Seen hier, die Bräuwiese in Traunkirchen, denn da habe ich die Sommer in meiner Kindheit verbracht. Und die Skilifte oben am Berg, die mein Großvater gebaut hat – alles ist Heimat.