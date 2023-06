Steirer entdeckte verunglückten Motorradfahrer

Motorradfahrer stürzte in Graben

Der Mann aus dem Bezirk Kitzbühel dürfte kurz zuvor mit seinem Motorrad auf der L 280 von Edla kommend in Fahrtrichtung Wittmannsdorf unterwegs gewesen sein, als er aus bislang unbekannter Ursache in einem Waldstück rechts von der Fahrbahn abkam und in den Graben stürzte. Da es keine unmittelbaren Zeugen des Vorfalles gibt, dauern die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang noch an.