Babler enthüllt Team: Wer in Poleposition ist

Kucher als Signal ans Doskozil-Lager

Spannend war bis zuletzt, wer der neue Chef oder die Chefin des Parlamentsklubs werden könnte. Denn der- oder diejenige wird eine mächtige Stimme innerhalb der SPÖ neben Babler werden. Wie es aussieht, will Babler hier ein Signal Richtung Doskozil-Lager senden, denn der Kärntner Philip Kucher (41) ist in der engeren Auswahl. Der SPÖ-Gesundheitssprecher war bis zuletzt im Team Doskozil, ist aber im Parlamentsklub sehr beliebt. Das ist entscheidend, denn die Klubspitzen müssen von den Abgeordneten per Wahl bestätigt werden.