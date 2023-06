Babler: Diese Bedingungen stellt er für Koalition

„Dort eingreifen, wo es eine unmoralische Entwicklung gibt“

Auch eine Vermögens- sowie Erbschaftssteuer seien Kernthemen seiner Politik. „Es ist immer eine Frage von Bemessung von Vermögen. Steuerpolitik heißt für mich, tatsächlich auch dort einzugreifen, wo es eine unmoralische Entwicklung gibt. Die Vermögenskonzentration wird immer größer. Es geht darum, 96 Prozent der Haushalte ein Mehr an Lebensqualität zu bieten, wenn man die restlichen vier Prozent, die finanziell am stärksten gestellt sind, ein bisschen mehr besteuert.“ Babler sieht in Sachen Vermögenssteuer (z.B. Spekulationsanlagen) einen „passiven Ansatz von 0,5 bis maximal 1 Prozent“. Eine Erbschaftssteuer soll ab einer Million Euro an Erbschaft wirksam werden.