Blinken bestätigt Chinas Geheimdienst auf Kuba

Abfang von Informationen in den USA?

Blinken reagierte damit auf Berichte des „Wall Street Journals“ in den vergangenen Tagen, in denen es geheißen hatte, die Regierungen Chinas und Kubas hätten eine geheime Vereinbarung getroffen, um eine neue Abhöranlage auf der Insel einzurichten. Diese soll südlich vom US-Bundesstaat Florida in der Karibik liegen. Wegen der Nähe zur US-Küste würde dies der chinesischen Regierung ermöglichen, eventuell auch elektronische Kommunikation in Teilen der USA abzufangen. Auch der amerikanische Schiffsverkehr könnte damit überwacht werden.