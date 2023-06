Was eine Sauerei ist | „Kleinpartei-Turbulenzen“

Was eine Sauerei ist. Jetzt ist es auch schon wieder eine Woche her, dass die Sozialdemokraten und der größere Rest des Landes glaubten, dass Hans Peter Doskozil neuer Parteiobmann der SPÖ sei. Es war knapp nach halb vier am Samstag, als die mittlerweile zu ungeahnter und ungewünschter Bekanntheit gelangte Michaela Grubesa beim Parteitag in Linz verkündete, dass der burgenländische Landeshauptmann die Mehrheit der Delegiertenstimmen gewonnen habe. 48 Stunden später trat Grubesa wieder vor die Öffentlichkeit, um zu verkünden, dass sie sich mitsamt der 19-köpfigen Wahlkommission geirrt habe. Falsch ausgezählt, falsch zusammengerechnet, falsch in Excel-Tabellen eingetragen - wie auch immer: Diese Fehlleistung steht ohne Beispiel da. Diese Fehlleistung ließ das Land und vor allem Hans Peter Doskozil zwei Tage lang im falschen Glauben, er sei neuer Parteichef. Und Andreas Babler im falschen Glauben, er habe verloren. In der „Krone“ haben wir das unfähige Grubesa-Zählkommando, in dem so illustre Personen sitzen wie der aktuelle Bundesratspräsident oder die SPÖ-Klubobfrau im oberösterreichischen Landtag daher „Kommission des Versagens“ genannt und die Personen präsentiert. Die Nachfolgerin der zurückgetretenen Kommissions-Sprecherin Grubesa, Klaudia Frieben, eine hohe Gewerkschaftsfunktionärin, pudelte sich darüber auf. Sie twitterte: „Spinnt ihr? Das ist Rufschädigung an unbescholtenen Menschen! So eine Sauerei!“ Sehr geehrte Frau Frieben: Die Rufschädigung haben schon Sie selbst zu verantworten - nämlich eine schwere Rufschädigung an Ihrer nicht ganz unbescholtenen SPÖ und auch eine Rufschädigung an ganz Österreich. DAS ist eine Sauerei! Und zwar eine, die Sie und ihre Mit-Versager zu verantworten haben. Das Land wartet auf den Rücktritt aller Kommissionsmitglieder. Er ist alternativlos.