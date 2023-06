Passagier im „Feuer-Zug“: So war es im Bahntunnel

Peter Thurnwalder saß am Mittwochabend in jenem Zug, der im Terfener Tunnel in Tirol, wie berichtet, nur knapp einer Katastrophe entging. Dabei war es eine unglückliche Verkettung von Umständen, dass der Saalfeldener ausgerechnet in diesem Zug unterwegs war. Der 66-Jährige hat uns seine Geschichte geschildert.