Wollte Meghan Kate mit Hundefutter Show stehlen?

Freche Memoiren

Prinz Harry konkretisierte in seinen frechen Memoiren, dass seiner Frau wegen der einst in so lieber Freundschaft verbundenen Schwägerin weinend zusammengebrochen sei – Kate hätte bei den Kleidchen für Blumenmädchen Charlotte nicht so richtig mitgemacht. Schon bei der ersten Begegnung sei die Frau seines Bruders allzu reserviert gewesen, wo sie von Meghan doch barfuß empfangen wurde.