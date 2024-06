De Bruyne: „Weltrangliste spielt keine Rolle“

Ungeachtet der sich leicht entspannenden Personalsorgen in der Defensive will Belgien gegen die Slowakei seine Favoritenstellung in der EM-Gruppe E zum Start unter Beweis stellen. Die „Rode Duivels“ (Roten Teufel) haben in Deutschland eine Scharte auszubessern, blieb die Goldene Generation bei den jüngsten Turnieren doch hinter ihren fußballerischen Möglichkeiten.