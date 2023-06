Kika/Leiner-Pleite: Die Steuerzahler „blechen“

Kritik an Benko

Kritik wurde in dem Zusammenhang mit der Pleite unter anderem an Investor Rene Benko laut. Er hatte das operative Geschäft um einen symbolischen Euro erworben und es ebenfalls um einen symbolischen Euro an Herbert Wieser verkauft. Inzwischen hat Benko die restlichen Immobilien der Gruppe um 350 Millionen Euro an den Investor Supernova verkauft. Kurz nach dem Einstieg 2018 hatte er gleich 22 Kika-Standorte in Osteuropa an den Mitbewerber XXXLutz verkauft.