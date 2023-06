Kika/Leiner: „Kollegen haben akute Existenzängste“

Mitarbeiter fühlen sich betrogen

„Es ist einfach irrsinnig belastend“, sagt auch Norbert Zeilinger, der seit 30 Jahren in der Montage tätig ist. Er kann seinen Job behalten, seine Frau jedoch nicht. „Die Kollegen haben akute Existenzängste. Gerade in Zeiten der Teuerungen wissen wir nicht, wie es weitergeht“, so Zeilinger weiter. Und: „Benko und Co. haben uns getäuscht. Das ist schäbig.“