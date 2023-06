Schlaue Ampel aus Tirol reagiert auf das Wetter

Die Bernard-Gruppe, die international im Bereich Ingenieurdienstleistungen tätig ist und in Hall einen Standort hat, lässt mit einem spannenden Projekt aufhorchen. In der deutschen Stadt Oldenburg in Niedersachsen ist das Unternehmen mit der Planung des automatischen Ampelsystems für den Fuß-, Rad- und Linienbusverkehr beauftragt worden. Das Besondere dabei: Neben Kreuzungs- und Haltewünschen reagiert die Ampel auch auf das Wetter.