Volvo EX30: Der kleinste & grünste - und „Smart“

Drei Modellvarianten des EX30 stehen zum Marktstart auf dem Zettel, alle sind bei Tempo 180 abgeregelt. Der Einstieg beginnt mit der Version „Single Motor“ in der Ausstattungslinie Core bei 36.950 Euro. Günstiger ist derzeit kein anderer Volvo, zudem unterbietet der Basis-EX30 seinen Technikbruder Smart#1 mal eben um satte 5.450 Euro. In dieser Variante fährt der EX30 mit einem E-Motor an der Hinterachse, ist 200 kW/272 PS stark, spurtet in 5,7 Sekunden auf Tempo 100 und hat eine 51 kWh starke LFP-Batterie (Lithium-Eisen-Phosphat) im Unterboden, die kostengünstiger und umweltfreundlicher in der Herstellung sein soll. Die maximale Reichweite gibt Volvo mit 344 Kilometern an.