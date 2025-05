Papst Leo XIV. bekommt in Rom eine eigene Eissorte

Viele lassen sich inspirieren

Eissalons lassen sich derzeit immer wieder vom Heiligen Jahr in Rom inspirieren. So heißt die europäische Eissorte des Jahres „Halleluja“, die ebenfalls aus Italien kommt. In Wien ist die Kreation von Vincenzo Squatrito aus Sizilien am Schwedenplatz erhältlich. „Das Eis schmeckt cremig, mit einer leichten Schoko-Nuss-Note, intensivem Nougatgeschmack und Haselnüssen aus dem Piemont“, heißt es.