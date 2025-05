Das verrückte Leben von Ex-Bayern-Profi Dekeyser

Und im Frühjahr 1986 kam es zum Schlüsselmoment: In einem Frankfurter Hotel traf er auf Jean-Marie Pfaff, damals der beste Tormann der Welt und Einser-Goalie beim FC Bayern. Dekeyser stellte sich selbstbewusst vor und sein Landsmann forderte ihn kurzerhand zum Probetraining in der Hotelgarage heraus. „Ich war in Jeans, bin geflogen, war blutig – aber ich wusste: Dieses Probetraining wird irgendetwas bewegen“, so Dekeyser.