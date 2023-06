60:48 für Babler | Wird jetzt Doskozil getrieben?

60:48 für Babler. Kann ein linker Kandidat, der sich auf Marx beruft, SPÖ-Chef werden? Noch dazu einer, der eine zumindest in höheren SPÖ-Sphären bisher nicht salonfähige Haltung zur EU ans Tageslicht? Für Andreas Babler, den linken Bürgermeister im niederösterreichischen Traiskirchen, schienen bereits vor dem Parteitag in Linz die Lichter auszugehen. So bekam ich gestern früh im Linzer Design Center die erwarteten Antworten: Wie geht’s heute aus?, fragte ich Samstagfrüh ein gutes Dutzend persönlich bekannter SPÖ-Funktionäre vor dem Beginn des Parteitages. Gut 10 erwarteten einen deutlichen Sieg - so im Bereich von 60:40 - von Hans Peter Doskozil, nur zwei oder drei ein knappes Rennen, keiner einen klaren Babler-Erfolg. Doch dann stand es plötzlich 60:48 für Babler. Wie bitte? Ja, die kraftvolle, in Herz und Bauch zielende Rede des linken Bürgermeisters erntete gezählte 60 Sekunden Applaus. Die des burgenländischen Landeshauptmanns, der in seiner Ansprache vor allem auf die Köpfe, die Vernunft der Delegierten zielte, bekam genau 48 Sekunden Applaus. War die Stimmung im Linzer Design Center gekippt? Nein, letztlich hat die Vernunft gesiegt. 53:47 für Doskozil. Kein rauschender Sieg, aber endlich eine Entscheidung. Ob die SPÖ damit das Schlimmste hinter sich hat? In der „Frage des Tages“ der „Krone“ beantworteten das nur 15 Prozent mit Ja. Oje!