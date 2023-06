Immer mehr Bauern sind überlastet

Schweine, die in Kot und Urin waten. Ferkel in völliger Dunkelheit, ohne eine trockene Liegefläche: Die Bilder von einem Bauernhof aus Bildstein schockierten. Selbst der Landwirt zeigte sich reumütig und sah ein, dass es so nicht weitergehen kann. Die miserablen Zustände führt er - wie so viele Bauern mit ähnlichen Vorfällen - auf Überlastung zurück. Der erst 27-jährige Bildsteiner baut derzeit einen neuen Stall und kommt deshalb auf dem Hof nicht mehr nach.