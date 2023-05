Schockierend: Schweine leben auf Kotbergen

Es sind grausame Bilder: In einem „Vorzeigebetrieb“ in Bildstein in Vorarlberg leben Schweine unter elenden Bedingungen - ohne ausreichend Licht für die Ferkel, auf hohen Kotbergen und ohne jede Beschäftigungsmöglichkeit. Der VGT - Verein gegen Tierfabriken hat das Elend aufgedeckt und Anzeige nach dem Tierschutzgesetz erstattet.