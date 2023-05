Junger Radfahrer (10) prallte frontal gegen Auto

Der deutsche Pkw-Lenker bog am Dienstag gegen 17.30 Uhr von der L211 auf die Gemeindestraße ein. Weil die Straße wegen vieler Ein- und Ausfahrten sowie Kreuzungen ziemlich unübersichtlich ist, befuhr er diese laut Polizei in mäßiger Geschwindigkeit. In dem Moment kam laut den Ermittlern von rechts der Zehnjährige auf seinem Fahrrad angefahren. Der Autolenker konnte nicht mehr bremsen, der Bub krachte frontal in die rechte Seite des Wagens.