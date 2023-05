Bremse bei der Bremse | An die Macht klammern

An die Macht klammern. Die Uneinigkeit bei der Mietpreisbremse - einer der vielen Konfliktpunkte in der Koalition, die andererseits beteuert, bis Ende der Legislaturperiode durchzuhalten. Also bis Herbst des nächsten Jahres. Das finden manche kaum erträglich. Wie „Krone“-Leserbriefschreiber Manfred Waldner aus Tirol. Er weist in seinem Schreiben, das wir heute in der „Krone“ veröffentlichen, darauf hin, dass in Spanien die regierenden (Links-)Parteien bei Regionalwahlen deutlich verloren haben, weshalb Regierungschef Pedro Sanchez vorgezogene Neuwahlen ausgerufen hat, da er kein „Vertrauen“ der Bevölkerung in seine Regierung mehr sah. Leser Waldner meint: „Nun - in Österreich haben die regierenden Parteien auch bei ALLEN Regional- bzw. Bundesländer-Wahlen klare Verluste eingefahren, doch hierzulande will man von ,Konsequenzen´ nichts wissen und klammert sich fest an die Macht! Tja, Demokratieverständnis bzw. Rücksicht auf die Wünsche und Forderungen der Bürger werden nicht überall gleich gesehen!“ Ja, das sollte den Regierenden hierzulande zu denken geben!