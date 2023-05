Pfingstverkehr: Stau, 82 Unfälle und 1 Toter

Wartezeiten an der Grenze

Am Pfingstmontag führte ein starker Urlauber-Rückreiseverkehr aus dem Süden an der Grenze zu Slowenien zu Wartezeiten, die sich aber in Grenzen hielten. Dabei führte die Fremdenpolizei auch Grenzkontrollen durch. Mit derartigen Kontrollen und Wartezeiten ist somit auch über die Sommermonate hinweg und auch über das schon bevorstehende Fronleichnam-Wochenende zu rechnen.