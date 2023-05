ChatGPT versagt als Gehilfe und blamiert US-Anwalt

Steven A. Schwartz, seit mehr als 30 Jahren Anwalt bei der New Yorker Kanzlei Levidow, Levidow & Oberman, hatte laut einem Bericht der „New York Times“ in Vorbereitung einer Klage gegen eine Fluggesellschaft, die seinen Mandaten während eines Fluges mit einem Servierwagen angefahren hatte, Präzedenzfälle gesucht und sich dafür Hilfe suchend an ChatGPT gewandt.