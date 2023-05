Warum wir alle so oft ins Schwimmbecken pinkeln

Es ist ein heißer Sommertag, der Weg ins Freibad ist unausweichlich. Alleine der Gedanke an den Sprung ins kühle Nass lässt Befriedigung im höchsten Grad aufkommen. Also nichts wie hinein ins kalte Wasser. Und schon ist es passiert: Sie haben ins Becken gepinkelt. „Die menschliche Blase zieht sich nämlich aufgrund des Kälteschocks zusammen, unbewusst verlässt so Urin durch den Harnweg ihren Körper“, weiß Hans-Peter Hutter von der MedUni Wien.