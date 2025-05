VIP-Genuss beim Burgenland Kul(t)inarium!

Burgenland trifft Wien – und bringt Vielfalt, Geschmack und Lebensfreude direkt ins Herz der Innenstadt! Vom 20. bis 23. Mai verwandelt sich der historische Platz Am Hof in Wien in ein kulinarisches Schaufenster des Burgenlands. Beim mittlerweile 21. Burgenland Kul(t)inarium laden 30 leidenschaftliche Gastgeber zur Verkostung ihrer besten Weine, Biere und Spezialitäten. Ob frischer Weißwein, kräftiger Rotwein oder der legendäre Uhudler – hier kommt jede und jeder auf den Geschmack.