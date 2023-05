Das Wasser und das liebe Vieh: Des einen Freud ...

Es wurde oft genug berichtet: Zuerst fehlte das Wasser im Neusiedler See, aber auch in den Lacken und Badeseen im ganzen Burgenland. Eine Auswirkung davon: Die Graugansfamilien sind heuer nicht ganz so groß wie normal. Denn in guten Jahren sind es zig Gössel, die da hinter ihren Eltern herzappeln. Heuer sind es sehr wenige.