NÖ: Auto krachte in Schulungsraum einer Baufirma

Ein Pkw-Lenker aus dem Bezirk Horn (Niederösterreich) ist am Donnerstag aus bisher unbekannten Gründen in Horn von der Fahrbahn abgekommen, durchstieß einen Zaun und fuhr in das Gebäude des Ausbildungszentrums einer Baufirma. Der Fahrer war im zerstörten Wagen eingeklemmt und wurde schwer verletzt.