„Grüne Zonen“ gegen Parkchaos rund ums Stadion?

Die SPÖ wollte in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch diesbezüglich eine Bewohnerbefragung initiieren. Die letzte liegt zwar erst drei Jahre zurück, aber nicht nur dass sich durch die Raiffeisen Arena die Situation inzwischen verschärft hat, wurde damals jeder betroffene Straßenzug einzeln bewertet – was zu einem wahren Fleckerlteppich an Kurzparkzonen und unreglementierten Flächen führte. „Basierend auf den Ergebnissen sollen Maßnahmen zur Verbesserung der Parkplatzsituation gesetzt werden“, meinte SP-Verkehrssprecher Florian Koppler.