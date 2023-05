„Nori“, der Partner mit dem richtigen Riecher

„Nori“ ist ein Nova Scotia Duck Tolling Retriever mit einer besonderen Spürnase. Der zweijährige Rüde hat eine Ausbildung, die sonst nur ein zweiter Vierbeiner in Österreich hat. Seit kurzem ist er offizieller Mitarbeiter bei der „Arbsolutions OG“ in Oggau am Neusiedler See (Burgenland).