Austria-Verteidiger vor Wechsel nach Deutschland

Die Absteiger

Es gibt aber auch Absteiger - vor allem die Leihspieler. Die nominell teuersten Kicker wie Torben Rhein (Bayern), Nemanja Motika (Roter Stern) und Emrehan Gedkili (Trabzonspor) büßten aus unterschiedlichen Gründen deutlich an Marktwert ein. Bei Motika und Rhein bietet sich noch eine weitere Leihe in Lustenau an.