Halloween-Randalierer behielten den Asylstatus

Es waren wilde Szenen, die sich in der Halloween-Nacht am 31. Oktober auf der Linzer Landstraße abspielten. Hunderte Jugendliche randalierten, schossen Böller und Steine. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an. Am Ende wurden 189 Personen stundenlang kontrolliert, ihre Personalien aufgenommen, darunter zahlreiche Asylberechtigte und -werber. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) kündigte damals an, dass er mit aller Härte vorgehen und den Tätern den Asylstatus aberkennen wolle. Die „Krone“ hat beim Innenministerium nachgefragt, wie der Stand der Dinge ist, ob es bereits Entscheidungen gab.