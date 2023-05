„Unser Pflegesystem wird selbst zum Pflegefall“

Bereits während der vergangenen Jahre hat Wolfgang Huber nichts unversucht gelassen. Gemeinsam mit dem Team von Cura Communitas bringt er das in den Niederlanden erfolgreich erprobte Buurtzorg-Pflegemodell ins weite Land. Dieses sieht vor, dass sich Pflegekräfte völlig autonom organisieren, flexibel und für ein faires Gehalt arbeiten. Zum wiederholten Male gab es für Huber und sein Vorhaben jedoch keinerlei finanzielle Förderungen der öffentlichen Hand. Und das, obwohl man laut eigenen Angaben alle Förderkriterien erfülle. „Sie probieren es nicht mal aus, obwohl sie kein Risiko tragen“, schreibt Huber in einem an die Landesregierung adressierten Brief.