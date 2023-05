Warum Tagesgäste nur noch am Ostufer erlaubt sind

Rekorde werden am Weißensee oft gebrochen. In der Wintersaison wurden 120.000 Nächtigungen gezählt, „damit haben wir die bisherige Rekordsaison von 2019 übertroffen“, sagt Thomas Michor vom Tourismus. In der Sommersaison sollen 400.000 Gäste am idyllischen Bergsee übernachten. Die Region hat viele Trümpfe. Bekannte Persönlichkeiten wie Schokoladenfabrikant Josef Zotter, Ministerin Leonore Gewessler, die Kabarettisten Alfred Dorfer und Michael Niavarani, der zweifache olympische Silbermedaillengewinner Markus Rogan oder OMV-Vorstandschef Alfred Stern urlauben am Weißensee.